По сравнению с 2016 годом москвичи сэкономили на подарках к 23 февраля и 8 марта



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Вопреки ожиданиям бизнеса, в преддверии 23 февраля и 8 марта москвичи не стали тратиться на подарки, о чем свидетельствуют данные компании Watcom. Из них следует, что в предпраздничные дни посещаемость московских торговых центров сократилась на 10% по сравнению с показателями 2016 года, пишет “Коммерсант”.

В период с 4 по 8 марта показатель shopping index упал на 9% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, между 18 и 23 февраля он потерял 8%. Падение покупательской активности в предпраздничные недели нетипично для рынка даже во время кризиса. Так, в 2016 году в период перед 8 марта и 23 февраля shopping index вырос на 10% и 7%, соответственно к уровню 2015 года.

По данным Watcom, рост числа посетителей в предпраздничные даты перед 23 февраля и 8 марта был только у торгцентров, проводивших различные акции, скидочные программы или развлекательные мероприятия. Специалисты связывают падение потока с более продуманным подходом клиентов к подбору подарков и частичной переориентацией на онлайн-магазины.

Интересно, что в период последних новогодних каникул shopping index также потерял 10,4%, снизившись до 476 пунктов. Аналитики тогда объясняли динамику погодными условиями: аномальные морозы заставили людей проводить больше времени дома.