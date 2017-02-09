Минпромторг собирается внести изменения в законодательство в ближайшее время

В правительстве активно прорабатывают вопрос легализации интернет-торговли алкогольной продукцией. В ближайшее время в российское законодательство будут внесены соответствующие изменения, рассказал РБК статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Запрет на продажу алкоголя и табака через интернет был установлен правительством РФ еще в 2007 году, однако в законодательстве ограничения дистанционной торговли прописаны не были. В прошлом году в Минпромторге заявили, что готовы к легализации онлайн-торговли алкоголем. Оставалось только проработать схему, чтобы сделать сектор контролируем, понятным и прозрачным, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мартунов.

Алкоголь в интернете должен продаваться на тех же принципах, как в розничных сетях, считает чиновник. Принципиальных возражений против допуска спиртного на электронные площадки уже нет. Тогда Мантуров сказал, что надеется запустить продажи уже с 2018 года.



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В ближайшее время в законодательство РФ будут внесены изменения, позволяющие легализовать интернет-торговлю спиртным. В первую очередь разрешение получат компании, которые уже имеют лицензию на оптовую торговлю алкоголем или на его производство. Все легальные организации, получившие право торговать в интернете, будут внесены в реестр сайтов Росалкогольрегулирования. Любые сайты вне этого реестра будут автоматически признаваться незаконными и подлежат досудебной блокировке.

«Нужно как можно быстрее дать возможность легально работать тому сегменту бизнеса, который готов работать легально, — рассказал он. — Мы не видим каких-либо проблем с легализацией интернет-торговли, все вопросы уже проработаны и есть четкое понимание, как их решать», - рассказал заместитель министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Заказы можно будет доставлять только в то время, в какое разрешена розничная продажа алкоголя в магазинах. Курьер сможет передать заказ только совершеннолетнему покупателю. Соответственно, оплата должна будет производиться только по банковской карте – это позволит идентифицировать потребителя.

«С учетом мировой практики, в первую очередь через интернет неплохо продаются вина, в том числе какие-то редкие вина, а также продукция мелких виноделов. Это не самая дешевая продукция, и зачастую, ввиду того что объемы ее производства невелики, интернет-продажи являются почти единственным каналом сбыта, — сказал замминистра. — Поэтому мы считаем, что интернет-торговля в первую очередь позволит выйти на более широкий рынок нашим небольшим виноделам. Но в сегменте крепкого алкоголя тоже есть серьезная заинтересованность в легализации интернет-торговли».

Также, по мнению Евтухова, интернет-продажа алкоголя резко подстегнет интернет-торговлю продуктами питания, так как сделает их намного более рентабельными - доставка продуктов питания, если к ним прибавится алкоголь, станет намного дешевле.