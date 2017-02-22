Автоконцерн Daimler вложит 15 млрд рублей в строительство автозавода



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В Подмосковье в 2019 году будет запущено производство автомобилей Mercedes-Benz. В строительство соответствующего автозавода немецкий концерн Daimler планирует вложить 15 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минпромторга.

Инвестиционный контракт, подписанный на 9 лет, предполагает создание производства полного цикла по выпуску легковых автомобилей и внедорожников премиум-сегмента , включая локализацию таких технологических операций, как сварка, окраска, сборка автомобилей, а также выполнение цепочки логистических операций.

“Подписан специальный инвестиционный контракт по созданию и освоению промышленного производства колесных транспортных средств Mercedes-Benz на территории индустриального парка "Есипово" между Российской Федерацией, АО "Мерседес-Бенц Рус", правительством Московской области, муниципальным образованием сельское поселение Пешковское Солнечногорского района Московской области, а также привлеченными лицами "Даймлер АГ", ПАО "Камаз", ООО "Даймлер камаз Рус" и ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус"”, - говорится в сообщении.

Информация о том, что Минпромторг предварительно одобрил проект Daimler по производству автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье стало известно летом прошлого года. Тогда же сообщалось, что производство, расчитанное на 25 тысяч машин в год, может расположиться в Солнечногорском индустриальном парке "Есипово".