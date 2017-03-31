Под запрет попала реклама, которая унижает людей или дискриминирует их по сексуальной ориентации



Yves Saint Laurent

Власти Парижа одобрили запрет на сексизм в рекламе после скандала, вызванного слишком откровенной рекламной кампанией Yves Saint Laurent, пишет The Independent. Аналогичные законы уже действуют в Лондоне и Женеве.

Под запрет попала реклама, которая унижает женщин или мужчин, дискриминирует людей по сексуальной ориентации, расовому признаку и т.п. Следить за выполнением нового закона поручено компании JC Decaux, отвечающей за размещение рекламы на билбордах Парижа.

До принятия официального документа парижские активисты по-своему боролись с откровенной рекламой. В частности, они помечали сексистские или дискриминационны е постеры яркой наклейкой “Это сексизм”. Решение парижских властей о запрете последовал за скандалом, вызванным весенней кампанией бренда Yves Saint Laurent. Модели на фотографиях демонстрируют одежду в откровенных позах.