Пользователи смогут приобретать товары и услуги брендов через социальную сеть

«Одноклассники» тестируют интернет-магазины внутри социальной сети, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники в компании. Пользователи смогут приобретать товары и услуги брендов через специальные онлайн-витрины. В тестировании сервиса участвуют Megogo, MediaMarkt, «Спортмастер», Clarins и др. компании.

Пользователи социальной сети уже могут заказать фильмы и сериалы с помощью сервисов Megogo и Showjet, товары из «Спортмастера», MediaMarkt, Clarins и других брендов. Ритейлеры предупреждают, что компаниям придется выложить немало средств на поддержку новой функции. Витрина пока что тестируется только на десктопе, мобильная версия будет доступна в ближайшее время.

Продавцы могут создавать в «Одноклассниках» специальные группы, где на онлайн-витринах можно размещать как отдельные товары, так и целые категории товаров и услуг. На витрине появляется объявление с фотографиями, описанием и ценой. Товары также можно добавлять сразу в ленту новостей группы – такие посты будут бессрочными, а размещение товаров – бесплатным.





Чтобы заказать услугу или товар, достаточно нажать на кнопку «Связаться» в объявлении. У продавцов есть возможность настроить боты для чатов с покупателями и интеграции их со своей системой обработки сообщений. Товар или услуги можно продвигать - так предполагается монетизировать проект. Объявления можно будет продвигать как промопост в ленте через рекламную платформу myTarget (также принадлежит Mail.Ru Group).

«В ритейле, чтобы витрина была эффективна, этот инструмент требует дополнительных ресурсов на поддержку и интеграцию: чтобы продажа случилась, нужны эксперты, которые будут общаться с клиентами и оформлять заказы, или полностью интегрированный с IT-платформами продавца бот»,— рассказала «Коммерсанту» Наталья Жучкова, руководитель департамента медиа и CRM «М.Видео». Представитель «Связного» Сергей Тихонов также заметил, что загрузка даже небольшой части товаров в группу трудозатратна и требует дополнительных ресурсов.

«Одноклассники» получают доходы из трех источников: IVAS (платные сервисы, в том числе подарки, стикеры), реклама, игры. В прошлом году доходы социальной сети от рекламы выросла на 25% по сравнению с 2015 годом. Месячная аудитория «Одноклассников» в феврале 2017 года составила 29,7 млн российских пользователей по данным Mediascope. В самой компании месячную аудиторию оценивают в 73 млн пользователей из РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья.

«Несколько месяцев назад мы сделали уверенный шаг на территорию классифайдов: запустили сервис по продаже товаров и услуг. Эксперимент удался, и мы увидели востребованность сервиса. Наш второй шаг в этом направлении – сделать систему удобной для представителей бизнеса и, в первую очередь, для малого и среднего бизнеса. Мы уверены, что удобный сервис позволит упростить процесс как для покупателей, так и для магазинов и даст новый виток развитию бизнеса в социальных сетях», - комментирует Антон Федчин, руководитель проекта «Одноклассники».

«Запуск витрины с товарами – важный шаг в развитии возможностей бизнеса в ОК. Магазины и бренды смогут продвигать свои товары и услуги на большую аудиторию Одноклассников, а их клиентам не нужно будет совершать лишние действия: достаточно написать сообщение продавцу прямо в социальной сети. С запуском нового инструмента в ОК сформировалась целая экосистема для бизнеса: компании смогут создать витрину своих товаров и услуг, заказать их рекламное продвижение и принять заказ в личных сообщениях», - Семен Боярский, менеджер по развитию бизнеса проекта «Одноклассники».