Доходы от размещения рекламы в сети будут перечисляться в бюджет столицы



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Правительство Москвы постановило обеспечить общественные места столицы бесплатным доступом к Wi-Fi. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

Так, на городских общественных пространствах, в том числе на ВДНХ, пользователи смогут подключиться к Wi-Fi. Департаментом СМИ и рекламы Москвы проведёт конкурс на размещение рекламы при использовании сети. Доходы от неё будут перечисляться в бюджет столицы.

"Мы планируем участвовать в тендерах на размещение рекламы при использовании городского Wi-Fi, которые будет проводить департамент СМИ и рекламы. Что касается тендеров на строительство и эксплуатацию самой сети, то решение об участии будет приниматься по итогам рассмотрения условий. Монетизация публичных сетей WiFi является нашим профильным бизнесом, в то время как строительство инфраструктуры более интересно классическим телеком-операторам", - рассказал "Ведомостям" заместитель гендиректора по стратегии "Максима Телеком", эксклюзивного оператора Wi-Fi в столичном метро, Олег Копицын.