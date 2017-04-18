Платформа запустила чатботы и виджет для AMP-страниц



Скриншот сайта widget.my.com

Платформа myWidget, разработанная Mail.Ru Group, запустила новые инструменты рекомендации контента – чатбот для мессенджеров и виджет для AMP-страниц. В компании рассчитывают, что они помогут повысить вовлеченность пользователя в контент и увеличат глубину просмотра.

Чатботы myWidget позволяют паблишерам и владельцам сайтов предлагать пользователям персонализированные рекомендации контента через мессенджеры Facebook и Telegram. При этом материалы можно будет читать, не покидая привычной среды мессенджера.

Создать чатбота бесплатно сможет любой пользователь, для этого не требуются навыки программирования. После привязки бота к сообществу или каналу читатели, которые добавят его в список контактов, будут раз в день получать подборку рекомендованных материалов. Их можно будет прочитать прямо в мессенджере; при желании пользователь сможет перейти на сайт, а также переслать новость друзьям.

Кроме того, чатбот myWidget умеет находить нужные материалы на сайте. Пользователь может отправить боту запрос и получить релевантные результаты поиска с сайта, а затем прочитать найденные материалы прямо в мессенджере. Первыми ботов myWidget запустили такие издания как “Коммерсант”, “Лайфхакер”, “Горький” и некоторые другие.

Еще одним новым инструментом рекомендации контента стал виджет для AMP-страниц. Формат AMP позволяет значительно ускорить загрузку страницы на мобильных устройствах.

Комментируя запуск новых инструментов Андрей Калинин, руководитель Поиска Mail.Ru., отметил, что “они дают возможность не просто освоить новый канал дистрибуции контента, но и предложить каждому читателю индивидуальные рекомендации”. Он также добавил, что издания и паблишеры смогут увеличить вовлеченность аудитории, которая нечасто и неохотно посещает сайты медиа, но много времени проводит в мессенджерах.