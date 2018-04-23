Сервис соединит водителей и таксопарки

Бывший операционный директор Gett Александр Мерзликин запустил маркетплейс для водителей и таксопарков Guru. Taxi, который поможет таксопаркам находить водителей, а последним — заказы и предложения по аренде автомобилей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании.

Для начала работы с Guru. Taxi водителям нужно заполнить анкету и указать информацию о наличии российских водительских прав, рейтингах в системах агрегаторов и историю предыдущих заказов. В сервисе присутствует система рейтингов водителей, что поможет им влиять на уровень дохода. Молодым водителям сервис поможет выбрать подходящие варианты и выступит в качестве информационной площадки. Заявки на выполнение заказов можно получать от Uber, «Яндекс.Такси» и Gett.

Guru.Taxi планирует зарабатывать за счет комиссии от стоимости суточной аренды машины, которую будут выплачивать парки. Она может составить от 2 до 5%. Для водителей сервис бесплатный. Сервис уже привлек около $ 300 тысяч посевных инвестиций от венчурного фонда Qiwi Venture. Консультантом проекта выступает Сколковский институт науки и технологий.

По мнению экспертов, потребность в подобном маркетплейсе уже назрела, так как партнерским таксопаркам приходится тратить на подбор водителей серьезные ресурсы. Возможность видеть историю сотрудничества водителя с агрегаторами позволит отсеивать неподходящие кандидатуры и поможет оздоровлению рынка.