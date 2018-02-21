Стоимость поездки начинается от 5 рублей за минуту

«Яндекс» запустил в Москве каршеринговый сервис «Яндеск.Драйв», где можно взять в аренду автомобиль из нового автопарка. В компании предложили два типа тарифов: фиксированный и поминутный, который начинается от пяти рублей за минуту поездки.

Найти и забронировать автомобиль можно с помощью мобильного приложения. А чтобы человек легко нашёл машину, приложение покажет, как до неё дойти. Можно также заранее включить прогрев машины. В дороге водителям будет помогать «Яндекс.Авто» – платформа для мультимедийных систем автомобиля с «Навигатором» и «Яндекс.Музыкой».

«Мы хотим, чтобы наш каршеринг был самым удобным и доступным. Поэтому у нас простое и понятное приложение, лёгкая регистрация и гибкие цены. Они рассчитываются с помощью алгоритма, который учитывает дорожную ситуацию и спрос на машины. Например, утром аренда будет дешевле, чтобы компенсировать более долгую дорогу», – говорит Антон Рязанов, руководитель Яндекс.Драйва.

В стоимость включён бензин, парковка и страхование (каско и ОСАГО). Если с машиной что-то случится по вине водителя, его расходы не превысят 30 тысяч рублей. Жизнь и здоровье водителя и каждого пассажира застрахованы.

«Яндекс» анонсировал запуск сервиса в декабре прошлого года, тогда же приложение стало доступно для скачивания. До конца февраля все пользователи сервиса будут получать на счёт в «Яндекс.» 20% от стоимости своих поездок в «Яндекс.Такси». В марте и апреле накопленные деньги можно будет тратить на аренду машин. Пользоваться Драйвом могут водители не моложе 21 года со стажем вождения от двух лет.