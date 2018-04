Британка сделала следующий шаг в креативную экономику

На фото:

Антон Галкин, операционный директор Universal University; Анна Григорьева, директор школы компьютерных технологий Scream School; Мария Ситковская (Резник), директор Московской школы кино; Игорь Ганжа, управляющий партнёр Universal University; Андрей Насоновский, управляющий партнёр Universal University; Надежда Макова, директор Московской школы коммуникаций MACS; Евгений Асс, ректор Московской архитектурной школы МАРШ; Екатерина Черкес-заде, директор Universal University; Никита Токарев, директор Московской архитектурной школы МАРШ

На базе Британской высшей школы дизайна, школы компьютерных технологий Scream School, Московской школы кино и архитектурной школы МАРШ запустился университет в сфере креативных индустрий Universal University.

По словам основателей университета, в Universal University строится будущее креативной экономики, формируется новое экспертное сообщество и открываются широкие возможности для личного и профессионального развития.

Тем не менее, к сектору креативной экономики присматриваются правительства развитых и развивающихся стран. В 2016 году британское правительство объявило, что креативные индустрии являются одним из 5 ключевых секторов, которые составляют фокус английской промышленной стратегии. В 2017 году страны Азиатско-Тихоокеанского региона вышли на первое место по доходу креативных индустрий, сформировав 12,7 млн. рабочих мест. Однако России на карте креативного мира пока нет.

По агрегированным данным E&Y и CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers) глобальный доход креативных индустрий в 2017 году составил 3% от мирового ВВП, то есть 2 250 млрд долл. США. А на мировом рынке труда создано 29,5 млн. рабочих мест — это 1% от всего экономически активного населения.

Хотя у нашей страны все шансы занять свою нишу в этой мировой гонке. Не хватает только квалифицированных кадров. По данным исследования компании PWC и фонда Calvert22 (2017) темпы роста креативного сектора валового регионального продукта Москвы уступают только показателям Берлина и значительно превосходят динамику Нью-Йорка, Лондона и Сеула (которые также вошли в исследование).

По исследованию «Индекс креативного капитала», подготовленному PWC, Фондом Calvert22 и Центром стратегических разработок, в 2016 году объем рынка креативной экономики в Москве составил 3,95%, по сравнению с 2014 годом динамика роста составила 3,4%. Для сравнения в Берлине объем креативной экономики 8,51%, а рост — 5,4%. При том, что по сравнению с мировыми столицами (Нью-Йорк, Берлин, Лондон, Сеул) в Москве самое большое количество университетов (231), музеев (411), креативных пространств (71), концертных залов (73), индекс упоминаемости города в глобальном пространстве в контексте креативных индустрий всего 1357 пунктов. К примеру в Нью-Йорке, где число университетов (86), музеев (143), креативных пространств (41) и концертных залов (28) в среднем в 2−3 раза ниже, тот же индекс составляет 15705 пунктов.

На пресс-событии, посвященном запуску нового частного университета в творческих сферах, основатели сделали акцент на ином принципе управления в образовании, отличном от традиционной иерархической модели.

Сергей Солонин, управляющий партнер Universal University: «Стремительное технологическое развитие тесно связано с ростом качества специалистов в креативных индустриях, новыми подходами к образованию и безусловной синергией информационных и креативных технологий. Я присоединился к консорциуму школ в 2017 году, и рад, что сегодня мы выходим на новый этап и объявляем о запуске Университета, который создает еще больше возможностей для студентов, выпускников и индустрии в целом. Для меня образование — это та отрасль, которая способна изменить будущее, и я верю, что у Universal University есть все шансы стать драйвером этого процесса».

К запуску отдельного частного университета позволила перейти накопленная за 15 лет экспертиза становления 4 самоокупаемых творческих школ. Universal University по сути является платформой, где у каждого направления сохраняется принцип школы, которая имеет большую долю самостоятельности для мобильности и адаптации к изменениям в конкретной индустрии.

Екатерина Черкес-заде, директор Universal University: «Первый наш проект — Британская высшая школа дизайна — был запущен в 2003 году. Тогда мало, кто мог представить, что будет через 15 лет. Если говорить языком цифр, то из одной школы, где в первый год обучалось 32 студента и было две аудитории, мы выросли до 6 школ и в следующем учебном году ожидаем более 4000 студентов. Но самое главное — мы видим, как за это время изменился профессиональный уровень творческих индустрий, и надеемся, что и дальше будем вносить вклад в развитие креативной экономики страны».

Также общая платформа даёт единую операционную и ресурсную базу, занимается исследованиями и аккумулирует образовательную экспертизу, внедряя технологии. И главное платформа — это возможность для реализации междисциплинарных проектов и экспериментов на стыке индустрий.

fs disable

Все Школы, которые объединились в университет, всегда развивались только на частные средства, без привлечения внешнего финансирования. Средства, полученные от студентов, реинвестируется в развитие существующих и запуск новых проектов. Так на пресс-событии было объявлено о запуске Московской школы музыки, бизнес-инкубатора креативных индустрий и Московской школы коммуникаций MACS.