Событие является крупнейшей в Европе экспертной платформой в данной тематике



corpvolunteers.ru

28 ноября 2017 года планируется проведение Шестого международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество». Событие является крупнейшей в Европе экспертной платформой в данной тематике. Организаторами по традиции выступают Ассоциация менеджеров и Национальный совет по корпоративному волонтерству.

Целью проведения форума в 2017 является обобщение опыта корпоративного волонтерства в России за прошедшие годы, обсуждение возможных путей развития и укрепления межсекторного партнерства бизнес – общество – власть в рамках корпоративных программ, выявление и развитие технологий вовлечения сотрудников учреждений и организаций в волонтерскую работу. В рамках Форума планируются: тематические дискуссии, где ведущие менеджеры обсудят проблемы, возможности и инструменты развития корпоративного волонтерства; панельная дискуссия, и параллельные секции.

В программе запланированы выступления крупнейших мировых специалистов из Казахстана, Беларуси, Испании, Германии, Франции, США, а также открытое заседание Национального совета по корпоративному волонтерству, мастер-класс и 4 тематические секции.

В частности, спикерами выступят Лиз Гамбург, CEO фонда Taproots, США; Фатма Самура, генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА).

Кроме того, на Форуме будут представлены результаты первого масштабного исследования pro bono волонтёрства, а также состоится награждение победителей Всероссийского конкурса проектов в области корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел».

Официальные партнёры Форума: РЖД, Норникель, ОК РУСАЛ, HeadHunter. Партнёры форума: Благотворительный фонд «Система», Филип Моррис Сейлз Энд Маркетинг. Партнёры секций: МТС, ОМК, Ингосстрах, En+, Tele2 Россия.

Все подробности о Форуме Вы можете найти на сайте. Место проведения: МИА «Россия Сегодня», г. Москва, ул. Зубовский бульвар, 4. Участие - бесплатно.