Фонд «Отцовство» совместно с исследовательским концерном GfK Group 20 апреля проводит конференцию о мужском маркетинге. Организаторы приглашают взглянуть на мир рекламы и маркетинга по-мужски, познакомиться с современными тенденциями формирования образа современного мужчины и его роли в обществе и в семье.
20 апреля состоится первая кейс-конференция о вопросах демографии, проблемах семейных ценностей, трансформации роли мужчины в обществе и о том, как использовать актуальные тренды для целей маркетинга и эффективной коммуникации с аудиторией.
На мероприятии речь пойдет не только об актуальной тенденции стирания границ и гендерных стереотипов, но и об особенностях формирования образа мужчины в современных медиа.По итогам конференции представители мира рекламы и бизнеса смогут ответить на вопросы о том, как и ценности россиян, что это значит для маркетинга и социальной политики, как демографический вопрос влияет на бизнес, как меняется образ семьи и мужчины в рекламе, а главное, может ли бизнес целенаправленно влиять на формирование семейных ценностей и гендерных ролей.
В первой части мероприятия своими взглядами на проблему трансформации гендерных ролей и семейных ценностей поделятся известные и уважаемые спикеры. Откроет конференцию президент группы компаний RCG, известный своими шоу-лекциями, Юний Давыдов. Он представит свое видение понятия мужского маркетинга и роли современного мужчины в обществе. Кроме того, своими идеями и полезными инсайтами поделятся исследователи: директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский, директор по исследованиям ВЦИОМ, Елена Михаийлова, руководитель сектора FMCG отдела качественных исследований компании GfK, Александра Гнускина и управляющий директор ФОМ, Лариса Паутова.
Вторая часть конференции пройдет в формате кейс- сессии. Представители различных организаций поделятся своим опытом по коммуникации с мужской аудиторией, расскажут о ее тонкостях, эффективности и влиянии на бренд и на общественность. Откроет сессию директор по развитию Фонда “Отцовство” Алексей Чегодаев, который расскажет о силе тренда «ответсвенное родительство и отцовство». Также о своем опыте работы с «мужской рекламой» расскажут спикеры из крупных российских компаний: Виктория Запара, руководитель группы по коммуникациям Skoda, Анастасия Ландер, PR-менеджер Unilever, Мина Хачатрян, директор по маркетингу Русклимат и Дмитрий Дмитриев, директор по маркетинговым коммуникациям Леруа Мерлен.
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Мина Хачатрян, директор по маркетингу Русклимат
Елена Михайлова, директор по исследованиям ВЦИОМ
В отличие от традиционного общества, отцы активно вовлекаются в процесс социализации детей в семье на всех его этапах – с момента рождения (включая присутствие на родах) до выбора образовательного учреждения для ребенка, от обучения ребенка первым шагам до помощи в освоении навыков адаптации к условиям агрессивной внешней среды. Завышенные ожидания, предъявляемые сегодня обществом к отцам, становятся зачастую причиной распада семей – далеко не все мужчины в силу разных причин способны в полной мере соответствовать предъявляемым требованиям. Формирование в информационном пространстве позитивного образа отца – одна из актуальных задач, решение которой будет способствовать, в том числе, воспитанию у подрастающего поколения ответственного отношения к отцовству.
Александра Гнускина, руководитель отдела FMCG в подразделении качественных исследований компании GfK Rus
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