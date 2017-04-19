Мероприятие проводит Фонд «Отцовство» и GfK Group

Фонд «Отцовство» совместно с исследовательским концерном GfK Group 20 апреля проводит конференцию о мужском маркетинге. Организаторы приглашают взглянуть на мир рекламы и маркетинга по-мужски, познакомиться с современными тенденциями формирования образа современного мужчины и его роли в обществе и в семье.

20 апреля состоится первая кейс-конференция о вопросах демографии, проблемах семейных ценностей, трансформации роли мужчины в обществе и о том, как использовать актуальные тренды для целей маркетинга и эффективной коммуникации с аудиторией.

На мероприятии речь пойдет не только об актуальной тенденции стирания границ и гендерных стереотипов, но и об особенностях формирования образа мужчины в современных медиа.По итогам конференции представители мира рекламы и бизнеса смогут ответить на вопросы о том, как и ценности россиян, что это значит для маркетинга и социальной политики, как демографический вопрос влияет на бизнес, как меняется образ семьи и мужчины в рекламе, а главное, может ли бизнес целенаправленно влиять на формирование семейных ценностей и гендерных ролей.

В первой части мероприятия своими взглядами на проблему трансформации гендерных ролей и семейных ценностей поделятся известные и уважаемые спикеры. Откроет конференцию президент группы компаний RCG, известный своими шоу-лекциями, Юний Давыдов. Он представит свое видение понятия мужского маркетинга и роли современного мужчины в обществе. Кроме того, своими идеями и полезными инсайтами поделятся исследователи: директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский, директор по исследованиям ВЦИОМ, Елена Михаийлова, руководитель сектора FMCG отдела качественных исследований компании GfK, Александра Гнускина и управляющий директор ФОМ, Лариса Паутова.

Вторая часть конференции пройдет в формате кейс- сессии. Представители различных организаций поделятся своим опытом по коммуникации с мужской аудиторией, расскажут о ее тонкостях, эффективности и влиянии на бренд и на общественность. Откроет сессию директор по развитию Фонда “Отцовство” Алексей Чегодаев, который расскажет о силе тренда «ответсвенное родительство и отцовство». Также о своем опыте работы с «мужской рекламой» расскажут спикеры из крупных российских компаний: Виктория Запара, руководитель группы по коммуникациям Skoda, Анастасия Ландер, PR-менеджер Unilever, Мина Хачатрян, директор по маркетингу Русклимат и Дмитрий Дмитриев, директор по маркетинговым коммуникациям Леруа Мерлен.



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Мина Хачатрян, директор по маркетингу Русклимат

Современные инструменты анализа поведения потребителей позволяют выявлять такие детали, которых не поймать ни опросами ни групповыми обсуждениями. К примеру, анализ у полки розничной сети методом окулографии показал, что траектория движения глаз мужчин и женщин принципиально отличается. Эта маленькая деталь показывает насколько мы разные даже в такой части взаимодействия с полкой как выкладка. Что уж говорить об отношении к айдентике бренда (визуальная, аудиальная), к выбору продукта, реагировании на маркетинговые инструменты в целом. Мужской маркетинг –это, по сути, попытка вовлечь 45% активной репродуктивной аудитории в принятие тех решений, которые мы традиционно считали территорией женщины. Это, по сути, Клондайк маркетинговых возможностей.

Елена Михайлова, директор по исследованиям ВЦИОМ

Различия в восприятии гендерных ролей в различных сферах в значительной степени базируется на устойчивых стереотипах. Декларируемые и закрепленные на нормативном уровне требования предусматривают равноправие мужчин и женщин в семейной сфере, однако на уровне неформальных норм на отцов возлагается все большая нагрузка – продолжая воспринимать мужчину как основного добытчика в семье, общество ожидает от него высокого уровня включенности в процесс воспитания детей.



В отличие от традиционного общества, отцы активно вовлекаются в процесс социализации детей в семье на всех его этапах – с момента рождения (включая присутствие на родах) до выбора образовательного учреждения для ребенка, от обучения ребенка первым шагам до помощи в освоении навыков адаптации к условиям агрессивной внешней среды. Завышенные ожидания, предъявляемые сегодня обществом к отцам, становятся зачастую причиной распада семей – далеко не все мужчины в силу разных причин способны в полной мере соответствовать предъявляемым требованиям. Формирование в информационном пространстве позитивного образа отца – одна из актуальных задач, решение которой будет способствовать, в том числе, воспитанию у подрастающего поколения ответственного отношения к отцовству.





Александра Гнускина, руководитель отдела FMCG в подразделении качественных исследований компании GfK Rus

Восьмидесятые, девяностые, нулевые – для каждого десятилетия российской истории характерны свои модели семейных отношений и свои герои. Эволюция семейных и личных ценностей концентрированно и подчас карикатурно отразилась в рекламе, фильмах, сериалах, анекдотах, юмористических программах. В исследовательской компании GfK считают, что 20 годы станут новым этапом в трансформации семейных и личностных ценностей в России. За последние годы российская семья и отношения людей друг с другом претерпели колоссальные изменения, Мы решили исследовать новые модели взаимоотношений в семье и семейные ценности, изучить роли мужчины, женщины и детей. Эти знания – ключ к пониманию настоящего и будущего российского общества в целом и потребительского рынка в частности.

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