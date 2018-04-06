Из-за яркой рекламы водители плохо видят светофоры

В столице разрабатываются новые требования к подсветке рекламных щитов, установленных вдоль проезжей части. Такие меры призваны уменьшить число аварий на дорогах, происходящих по невнимательности водителей, которые периодически отвлекаются на яркое освещение баннеров и не замечают сигнал светофора, сообщает ТАСС со ссылкой на профессора Московского автомобильно-дорожного государственного технического Султан Жанказиев, принимающего участие в разработке.

По словам Жанказиева, участники дорожного движения перестали замечать светофоры из-за яркой рекламы, поэтому разработчики хотят найти факторы, которые влияют на замечаемость объектов, и ввести новую норму подсветки.

«Мы должны каким-то образом предъявить требования к подсветке информационных носителей, потому что они могут влиять на снижение замечаемости технических средств организации дорожного движения. Это часть большого исследования, мы его уже проводим. В зоне светофорного регулирования рекламу надо ставить с большой осторожностью», — сообщил Жанказиев.

Ранее Росстандарт утвердил подготовленный Росавтодором новый ГОСТ, касающийся обозначений, которые наносятся на асфальт. Теперь все основные виды дорожной разметки, разделяющей потоки и полосы движения, могут быть как белого, так и желтого цвета. Синими могут стать прерывистые линии, используемые для направления движения на перекрестках.