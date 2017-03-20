В новом коворкинге уже можно забронировать места

15 апреля, в Москве, на одной из главных магистралей города – Ленинском проспекте, в центре густонаселенного ЮЗАО, где живут, работают и учатся люди самых разных профессий, желаний и целей, откроет свои двери правильный коворкинг Atmopshere. Купить рабочее место можно уже сейчас, да еще и с 10% дисконтом.

Коворкинг - это открытое рабочее пространство, где каждый, от индивидуального специалиста до целой компании, может арендовать рабочее место на срок от одного дня до целого года. Настоящий коворкинг может дать своим резидентам не только пространство для работы, но и сильное сообщество, которое положительно влияет на успех каждого.

Клиентами коворкингов чаще всего бывают стартаперы, молодые ученые, фотографы, дизайнеры, специалист IT-сферы, рекрутеры, копирайтеры, рекламщики, бизнес-тренеры, писатели, архитекторы, журналисты и многие другие. Каждый сможет найти себе место в коворкинге Atmosphere по вкусу. Это может быть место в зоне open-space, личный office box, уютная переговорная, комфортная зона отдыха или зона свободных переговоров с комфортными диванами-капсулами.

До сих пор коворкинги Москвы располагались, в основном, в центре города. Такой большой округ как ЮЗАО, богатый университетами и институтами, не имел подобной площадки.

Скоро эта проблема будет решена. 15 апреля, на Ленинском проспекте, между станциями метро Калужская, Юго-Западная и Проспект Вернадского, открывается коворкинг Атмосфера. Это новое открытое рабочее пространство, площадью около 1800 кв. м, занимающее весь 6 этаж популярного торгового центра РИО Ленинский.

Атмосфера предлагает своим будущим клиентам не ждать открытия, а начать резервировать рабочие места уже сейчас, предоставляя при этом 10% скидку.

Давайте разберемся, чем данный коворкинг отличается от своих конкурентов. Во-первых, локацией: коворкинг находится на юго-западе столицы, где раньше не было подобных площадок, а инфраструктура популярного торгового центра упростит процесс коммуникации и сделает путь от работы до мест отдыха и шопинга максимально коротким.

Во-вторых, Атмосфера очень просторная (около 1800 кв.м), со всеми рабочими зонами вмещает более 250 человек. Коворкинг создан в современном и инновационном стиле, который призван сформировать правильную рабочую атмосферу. Ко всему прочему, что отличает данный коворкинг от других – Атмосфера может обеспечить своих резидентов компьютерами и ноутбуками, с профессиональным лицензионным ПО.

И, в-третьих, Атмосфера предлагает широкую образовательную программу: лектории, воркшопы, мастер-классы; а также единственную в своем роде инвестиционную программу для стартаперов – резидентов коворкинга, которые имеют возможность привлечь на свои проекты инвестиции Фонда ГК Ташир. В сочетании всех этих факторов, коворкинг Атмосфера имеет все шансы стать поистине уникальным пространством для работы, ведения бизнеса и достижения самых высоких результатов в любой сфере.

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