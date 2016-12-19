Кабмин республики поддержал инициативу признать вино обычным продуктом питания



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Парламент Молдавии одобрил законопроект, согласно которому вино лишается статуса алкогольного напитка и признается обычным продуктом питания, сообщает местное издание Bloknot-moldova.

Автором инициативы стал независимый депутат Ион Балан. По его мнению, внесение соответствующих изменений позволит изменить структуру потребления алкоголя в Молдавии и поможет людям отказаться от крепких спиртных напитков.

Депутат также отметил, что принятие законопроекта поспособствует развитию экономики республики, которая традиционно связана с виноделием. Вместе с тем, члены комиссии по правам человека раскритиковали инициативу, отметив, что она направлена на либерализацию рынка всего алкоголя и еще больше увеличит объем потребляемых спиртных напитков на душу населения.

В отличие от Молдавии российские власти напротив собираются удвоить акцизы для вина. Акциз на вино из импортного винограда могут повысить с 9 до 18 рублей за литр, на российские вина с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения — с 5 до 10 рублей. Исключение составят игристые вина, шампанское, фруктовые вина и винные напитки. Такие предложения содержатся в проекте основных мер в области налоговой политики на 2017–2019 годы.