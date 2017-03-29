Проект выполнило креативное агентство Mother London



Фото: соцсети

Креативное агентство Mother установило на одном из домов Лондона гигантскую грудь, чтобы привлечь внимание к проблемам грудного вскармливания в Великобритании.

Во время Дня матери агентство разместило на здании своего офиса инсталляцию в виде огромной груди с оголенным соском. Так креативщики привлекали внимание к проблеме общественной реакции на грудное вскармливание. По словам представителей агентства, грудное вскармливание все еще является табуированной темой в Великобритании. «Право каждой женщины – решать, как и где кормить своего ребенка, не чувствуя себя виноватой».

Также агенство запустило в интернете компанию с хештегом # freethefeed. Под этим тегом можно рассказать свою историю о грудном вскармливании или выложить фотографию.