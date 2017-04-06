Власти страны приняли решение в отношении телеканала из-за передачи о событиях января 1991 года в Вильнюсе



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Комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы приостановила вещание российского телеканала «ТВ Центр», после того, как на нем в эфир вышла программа «В центре событий с Анной Прохоровой», посвященная событиям января 1991 года в Вильнюсе. «ТВ Центр» не сможет вещать в стране как минимум 1 месяц, следует из заявления Комиссии.

В сообщении ведомства указывается, что содержание передачи «В центре событий с Анной Прохоровой» «нарушило статью 19 закона об информировании общественности Литвы, запрещающего распространять дезинформацию и разжигать вражду».

Речь идет о передаче, вышедшей в эфир 27 января. Она была посвящена событиям января 1991 года в Вильнюсе. Тогда в результате столкновений сторонников независимости Литвы с подразделениями советских сил безопасности погибли более 10 человек, сотни получили ранения. Однако Комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы утверждает, что передача российского телеканала «распространяла одностороннюю, необъективную и клеветническую информацию о Литовском государстве, его защитниках, их семьях и других участниках борьбы за свободу».

В конце марта Комиссия провела специальное заседание, посвященное выпуску российской программы. В нем принял участие заместитель гендиректора телекомпании «ТВ Центр» по распространению Антон Балашов. Представитель телеканала выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации, но подчеркнул, что журналисты имеют право на изложение своей точки зрения и своего видения проблемы.