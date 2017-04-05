Чиновники хотят, чтобы телевидение уделяло больше внимания внутрироссийским проблемам



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В Кремле обсуждается возможность корректировки повестки российского телевидения. Чиновники хотят, чтобы оно уделяло больше внимания внутрироссийским проблемам. Об этом РБК рассказали два источника, близких к Кремлю, и бывший федеральный чиновник

«Должны больше обсуждаться перспективы людей, состояние экономики, ситуация в стране, чтобы не было такого разрыва между телевизионной повесткой и тем, что реально беспокоит людей», - отметил один из источников издания.

По cловам другого, телевидение сегодня не является источником информации, не умеет интересно говорить о внутренних проблемах, и многие вещи, волнующие граждан, обсуждаются не на телеэкранах, а на интернет-площадках и в соцсетях.

Чиновники убеждены, что телевидение должно быть эффективным инструментом коммуникации при обсуждении внутренних проблем страны, что особенно актуально перед выборами президента. В преддверии и во время кампании должно обсуждаться будущее России и людей, но телевидение для этого не приспособлено: «Инструмент доведения приоритетов [власти] сегодня отсутствует», — подчеркивает собеседник издания.