Исследовательская компания усовершенствовала технологию подсчета десктопного интернета

Исследовательская компания Mediascope усовершенствовала технологию подсчета аудитории интернета в России, изменив правила учета длительности пользования на десктопных устройствах (компьютеры и ноутбуки). Теперь данные проекта WEB-Index учитывают только время активного пользования респондентом веб-страницей, сообщила Mediascope.

До настоящего момента при расчете среднего количества минут, проведенных одним человеком на сайте за сутки, в проекте учитывалось общее время пользования страницей, независимо от того, была ли она видна в окне браузера или нет.

С января 2018 года подписчики проекта WEB-Index будут получать обновленные данные, в которых учитывается только время нахождения страницы на экране (активная страница). Аналогичный алгоритм подсчета длительности нахождения в интернете сейчас применяется к данным по аудитории на мобильных устройствах.

Данное изменение – первый шаг в сторону запланированного расширения возможностей анализа и измерения новых показателей в рамках десктопной части проекта WEB-Index, говорят в Mediascope.

Технология измерения продолжит совершенствоваться в соответствии с требованиями рынка для измерения viewability рекламных размещений. Для корректного учета аудитории аудиорекламы, контакт с которой возможен в том числе в момент, когда браузер свернут, в дальнейшем появится возможность разделять данные по активным и свернутым окнам браузера.

Проект WEB-Index предоставляет информацию об объемах и характеристиках интернет-аудитории в России и репрезентирует население России 0+ в возрасте 12-64 лет. Mediascope измеряет домашнее и офисное использование интернета на стационарных компьютерах и ноутбуках людей в возрасте от 12 до 64 лет, на смартфонах и планшетах – в возрасте от 12 до 64 лет в городах 700 000+. Размер десктопной панели составляет 20 тысяч человек, мобильной – три тысячи.