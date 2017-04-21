Профессиональные журналисты будут заниматься сайтом и социальными сетями



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Госдума создаст объединенную редакцию по примеру ведущих СМИ, которая будет отвечать за сайт и аккаунты в социальных сетях. Нижняя палата собирается охватить шесть основных площадок — «ВКонтакте», Instagram, Facebook, Twitter, «Одноклассники» и Telegram. Существующие интернет-ресурсы не соответствуют современным реалиям, признало новое руководство Думы. Такой вывод был сделан после аудита цифрового направления, пишут «Ведомости».

Запуск социальных сетей — первый этап работы. Сообщества должны появиться в конце апреля, пока же у Госдумы есть только Twitter с автоматической публикацией новостей с официального сайта. У думских групп должен быть современный дизайн и понятный контент: новости, фото дня, интересные факты о парламенте и депутатах, прямые трансляции, разъяснения законопроектов. Спикер Вячеслав Володин заводить официальные аккаунты не планирует.

В отличие от других госорганов, Госдума доверит свои аккаунты не SMM-специалистам, а профессиональным журналистам. Они будут создавать уникальный контент для каждой площадки. Так, в Instagram покажут Госдуму в лицах, в Facebook соберут мнения экспертов и оценки, а «ВКонтакте» оставят для разъяснения законов. Чтобы показать открытость Думы и привлечь внимание людей, нижняя палата запустит ряд спецпроектов совместно с Mail Ru Group.

Обновить сайт поручил именно Володин, говорят источники. Перезапуск готовит рабочая группа во главе с председателем комитета по информационным технологиям Леонидом Левиным. Ранее свои сайты переделали Совет Федерации, правительство и Кремль. Теперь они отвечают основным требованиям пользователей: «легкий и понятный интерфейс, доступность для гаджетов».