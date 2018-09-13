В Госдуме открывается Цифровая неделя

24 сентября в здании Государственной Думы Российской Федерации состоится открытие выставки Цифровая неделя в Государственной Думе Российской Федерации 2018: «Использование новейших технологий цифровизации в ведущих отраслях экономики и социальной сфере Российской Федерации».

На выставке будут проведены круглый стол и панельные дискуссии, в рамках которых участники обсудят актуальные вопросы развития цифровых технологий. Передовые компании представят технологические решения и разработки для их возможного внедрения в сферы отраслей экономики и государственного управления РФ, а также для укрепления международного сотрудничества в области новейших технологий.

Организатор мероприятия: ФГБУ «Координационный центр Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники» Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Инициатор: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации.

Данное событие поможет взаимодействию представителей органов государственной власти и инициаторов пилотных высокотехнологичных цифровых проектов на регулярной основе. Во время проведения выставки будут продемонстрированы возможности использования прорывных технологий цифровизации в государственном секторе и бизнес-проектах.

В мероприятии примут участие Депутаты Государственной Думы Российской Федерации и члены Совета Федерации Российской Федерации, Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы РФ, Комитет по делам национальностей Государственной Думы РФ, Комитет по энергетике Государственной Думы РФ, Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы РФ, представители федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеры ведущих российских и зарубежных корпораций.

Выставка «Цифровая неделя в Государственной Думе Российской Федерации 2018: «Использование новейших технологий цифровизации в ведущих отраслях экономики и социальной сфере Российской Федерации» будет освещаться ведущими СМИ.