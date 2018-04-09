Сокращения связаны с оптимизацией бэк-офисных функций

Сокращения в ГПМ «Матч» не носят масштабного характера и связаны с оптимизацией бэк-офисных функций. В холдинге опровергли ранее появившуюся информацию о сокращении штата спортивного телеканала и связанных с ним структур на 20−30%.

«Сокращение персонала субхолдинга ГПМ Матч произошло, но в кратно меньшем объеме. При этом в первую очередь оно связано с оптимизацией бэк-офисных функций и лишь незначительно затрагивает программирование и продвижение непосредственно телеканала. Оптимизация не повлекла существенных изменений в программной сетке телеканала», — отметили в пресс-службе холдинга.

Ранее сообщалось, что на спортивном телеканале «Матч ТВ» проходит массовое сокращение штата в рамках ранее заявленной оптимизации. С ноября прошлого года штат спортивного телеканала и связанных с ним структур уже сокращен на 20−30%, упразднению подлежат сразу несколько департаментов и служб вещателя, в частности HR, финансов, юридический, аналитики и программирования.