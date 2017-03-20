«Восход» и «Смартполис» устроили 50 ДТП за два часа





РА «Восход» и страховая компания «Смартполис» провели первые в мире соревнования по автокерлингу. Четыре команды по десять человек состязались в прицельном толкании автомобилей «Ока». На весеннем льду стадиона «Юность» спортсмены устроили 50 ДТП.

Идея сыграть автомобилями в керлинг пришла в голову креативщикам агентства «Восход». Вместе со страховой компанией «Смартполис» они устроили настоящий турнир по автокерлингу. Известные бизнесмены, спортсмены и журналисты поделились на четыре команды, чтобы потолкать по льду машины.

На турнир пригласили настоящего профессионала - тренера паралимпийской сборной России по керлингу Сергея Шамова. Он отвечал за регламент соревнований. Чтобы обезопасить спортсменов, у автомобилей убрали двигатели и стекла. В итоге вес одного «снаряда» составил около 500 кг. Компания «Смартполис» также застраховала каждого участника турнира на 500 000 рублей. К счастью, обошлось без происшествий.

Об акции рассказали не только российские, но и ведущие мировые СМИ. За 2 дня в сети появилось более 600 публикаций и упоминаний необычного турнира по автокерлингу. Организаторы мероприятия также получили приглашения от нескольких российских городов, которые тоже хотели бы устроить соревнования у себя на стадионах.

Состав творческой группы

Страховая компания «Смартполис» (клиент)

Директор: Галина Киркач

РА «Восход» (креатив)

Креативный директор: Андрей Губайдуллин

Копирайтер: Антон Мамыкин

Руководитель проекта: Дмитрий Доник

Продюсер: Елизавета Ларионова