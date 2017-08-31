Именем легендарного режиссера будет назван Проектируемый проезд, расположенный недалеко от киноклуба-музея «Эльдар»



РИА Новости

Одна из улиц на юго-западе Москвы будет названа в честь советского и российского режиссера Эльдара Рязанова, сообщает сайт мэра Москвы.

Именем легендарного режиссера будет назван Проектируемый проезд между улицами Обручева и Новаторов. На этой же улице находится киноклуб-музей «Эльдар», который основал сам кинематографист.

Решение увековечить память Рязанова в топонимике Москвы одобрили на заседании межведомственной комиссии по наименованию. Ранее эту инициативу поддержали президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

Кинорежиссер и народный артист СССР за свою режиссерскую карьеру снял более пятидесяти картин. Самые известные - «Ирония судьбы, или с легким паром!», «Гараж», «Служебный роман», «Карнавальная ночь», «Жестокий романс» и «Вокзал для двоих». Эльдар Рязанов скончался в конце 2015 года в возрасте 88 лет.

В Москве уже есть несколько улиц, которым присвоены имена известных кинорежиссеров. Так, на северо-востоке столицы есть улица Сергея Эйзенштейна, а на западе города, рядом с павильонами киноконцерна «Мосфильм», расположена улица Пырьева.