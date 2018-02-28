Благоустройство приблизит город к требованиям дизайн-кода

Челябинская городская дума утвердила новые решения развития рекламного пространства, связанные с изменениями федеральных ГОСТов, а также введением дизайн-кода города, сообщает «Коммерсант».

В ближайшее время будет существенно сокращено количество конструкций, вследствие чего городской бюджет может потерять более 30 млн рублей. В частности, вводятся ограничения на размещение растяжек у дорожного полотна, щитов и других рекламных конструкций.

Рекламные конструкции запрещено размещать на одной опоре с дорожными знаками и светофорами, на железнодорожных переездах, в туннелях, над проезжей частью улиц, на стенах, деревьях, дорожных ограждениях и других объектах.

«На сегодняшний день в городе 179 перетяжек и 22 боковые растяжки. Они будут демонтированы по мере окончания договоров аренды», — отметила начальник городского управления наружной рекламы и информации Диана Ярулина.

Однако у администрации есть концепция на будущее. Планируется, что на Краснопольской площадке разместят 69 новых рекламных конструкций, в том числе «сити-форматы» и мультимедийный экран. Места для размещения конструкций будут выставлены на аукцион для продажи представителям рынка.

По словам руководителя челябинской ассоциации рекламных компаний и агентств Олега Гришанкова, растяжки всегда приносили в бюджет больше денег, чем щиты, поэтому сумму потерь он считает «справедливой». Однако потерь бюджета можно избежать, правильно спроектировав новую схему размещения рекламных конструкций на 2019–2024 годы.

«Мы знали, что комитет градостроительства и архитектуры разработал некую модель размещения рекламных конструкций. С рекламщиками никаких встреч по этой тематике не было, поэтому неизвестно, как это будет выглядеть и где они разместили эти конструкции. Не факт, что эти площадки продадутся, рекламщики могут посмотреть места, увидеть, что они не просматриваются, и сказать, что это ерунда. Поэтому планы на продажу этих мест могут не сбыться», – прокомментировал Гришанков.