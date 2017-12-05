GroupM обновила рекламный прогноз



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Рекламная группа GroupM (входит в WPP) представила глобальный прогноз по рекламному рынку на 2017 год и 2018 год. По итогам 2017 года объем рекламных бюджетов в мире увеличится на 3,1% до $534,7 млрд., 2018 года – на 4,3% до $557,9 млрд.

Аналитики называют 2017 год сложным, поскольку бренды работают на сверхконкурентных и медленно растущих рынках, продолжается фрагментация аудитории и конкуренция с интернет-гигантами.

По оценке GroupM, Google и Facebook получили контроль над 84% глобального рынка интернет-рекламы (за исключением Китая) в 2017 году. На две компании приходится 186% роста диджитала в этом году. Это свидетельствует о дисбалансе рекламной экосистемы, обращают внимание эксперты.

Доля рекламы в мировом ВВП в 2017 году составит 0,7%, а в 2018 году – 0,69%. Эти цифры отражают долгосрочную тенденцию к снижению доли рекламного рынка в экономике. GroupM полагает, что на эту ситуацию влияет перераспределение рекламных денег: 25 центов от каждого доллара, направленного из традиционных в цифровые медиа, идут на данные и технологии.

На прошлой неделе GroupM дала прогноз по развитию российского рекламного рынка в 2018 году. Согласно консервативному прогнозу (при росте ВВП России менее 1,5%), рекламные бюджеты увеличатся на 6%, оптимистичному (при росте ВВП на 1,5–2%) – на 12%.