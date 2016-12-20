Эксперты объясняют такую высокую миграцию выходом на московский рынок Tele2



Иллюстрация depositphotos

В первом полугодии 2016 года около 7% абонентов сменили оператора, тем самым установив пятилетний рекорд, в прошлые годы только 4-5% респондентов отвечали соответствующим образом, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные опросы Deloitte. Как отмечает газета, этот показатель включает в себя не только перенос номера (MNP), но и покупку новой sim-карты.

Партнер Deloitte Антон Шульга объясняет рекорд выходом на московский рынок оператора Tele2 и более активным его продвижением в регионах. При этом число респондентов, которые никогда не переходили от одного оператора к другому, практически неизменно. По данным Deloitte, Россия находится на 2 месте среди стран, участвующих в исследовании, по доле абонентов, никогда не менявших оператора. В 2016 году об этом заявили 39% респондентов Deloitte, в 2015 году – 38%, в 2014 году – 39%, в 2013 году – опять 38% и в 2012 году – 44%.

Эксперт указывает, что абоненты могут покупать разные sim-карты одного и того же оператора – в погоне за выгодным тарифом. Этим и объясняется высокий отток у каждого из них. Специалисты называют опрос Deloitte репрезентативным. Однако отмечают, что Tele2 не является основным драйвером перетока. Абоненты недовольны качеством услуг, что побуждает их и искать альтернативу.