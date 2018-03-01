Три ролика рассказывают о событиях из жизни всех любителей котов, которыми просто нельзя не поделиться

Whiskas совместно с агентством BBDO Moscow запустил новую волну «котозависимости». В прошлом году кампания вдохновила миллионы человек признаться в котозависимости и обожании котов. Охват кампании составил 45 миллионов человек, а видеоролик о любви к кошкам посмотрели более 17 миллионов.

Без кота и жизнь не та! Сегодня россияне, укутываясь в шарфы и перебежками добираясь до офисов, не только отмечают первый день весны, но и День кошек.

В новой серии роликов от BBDO Moscow и Whiskas котозависимые показывают друзьям и коллегам, как питомцы встречают их дома, засыпают в умилительных позах и просто живут рядом с ними.

«Инсайт в том, что, когда рассказываешь про своего кота, никому неинтересно. А ты же знаешь, что момент такой прикольный был, и кот твой, ну он такой чумовой… Он может просто лежать, и это уже уморительно — не передать. Коты — поразительные необъяснимые создания, постоянный прикол. Поэтому в наших новых роликах появился такой очаровательный герой — хор, который помогает котозависимому герою объяснить свои чувства», - рассказывает Марина Дедюкина, Associate Creative Director, BBDO Moscow.

Смешные сюжеты можно будет отправить друзьям и вдохновить их делиться своими историями. Специально для этого креативной командой был создан сайт. На нем есть конструктор котозависимых открыток — посетители смогут загружать забавные фото своих котиков, кастомизировать открытки и постить их в соцсетях. Кроме того, на сайте можно найти информацию об акциях и розыгрышах призов, которые Whiskas запустил специально ко Дню кошек. Так, например, в честь праздника в ряде ветеринарных клиник-партнёров стартует Марафон здоровья — каждый кот может пройти бесплатный #котоосмотр и получить подарок от Whiskas.

«Котозависимостью одержимы миллионы — и наш проект это наглядно доказал. В этом году мы планируем не только укрепить желание людей признаваться в котозависимости, но и хотим, чтобы все котовладельцы и любители кошек еще смелее и еще больше выражали чувства к мурлыкающим любимцам. Признаться в обожании котиков — это прекрасно, но ведь нужно уметь с этим жить! Мы надеемся, что наш проект вдохновит людей свободно делиться любыми важными моментами из жизни их котов», — добавляет Мария Сучкова, старший бренд менеджер WHISKAS, Mars Petcare.

Состав творческой группы:

Whiskas, Mars Petcare (клиент)

Мария Сучкова — старший бренд менеджер WHISKAS: registered, Mars Petcare

Ирина Хорохорина — бренд менеджер WHISKAS: registered, Mars Petcare

Наталия Михайлова — digital менеджер, Mars Petcare

Светлана Волкова — руководитель отдела клиентского маркетинга, Mars Petcare

Вера Меркулова — менеджер отдела клиентского маркетинга по категорийным программам, Mars Petcare



BBDO Moscow (креатив)

Марина Дедюкина — Associate Creative Director

Денис Быков — Digital Creator

Андрей Крусанов — Digital Art Director

Ольга Жосану — Digital Strategic Planner

Екатерина Норсоян — Producer

Дмитрий Рубежов — Music Producer

Елизавета Григорьева — Assistant Producer

Юрий Марин — Senior Digital Producer

Игорь Хрипунов — Creative Director, Design Studio

Елена Антонова — Creative Group Head, Design Studio

Екатерина Беляева — Senior Designer

Татьяна Моисеенко — Designer

Станислав Вербель — DTP Designer

Дмитрий Башмаков — Leading Editor

Артур Бубнов — Project Manager

Анастасия Дубровская — Client Services Director

Катрин Ауашриа — Account Director

Юлия Борисова — Account Manager



Mint (PR&SM)

Татьяна Бессмертная — директор по маркетинговым коммуникациям

Анна Петухова — руководитель проектов

Ксения Мокрова — ассистент

Дарья Беленкова — копирайтер



Focus Film (продакшн)

Катя Телегина — режиссёр

Павел Максимов — композитор