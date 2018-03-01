Whiskas совместно с агентством BBDO Moscow запустил новую волну «котозависимости». В прошлом году кампания вдохновила миллионы человек признаться в котозависимости и обожании котов. Охват кампании составил 45 миллионов человек, а видеоролик о любви к кошкам посмотрели более 17 миллионов.
Без кота и жизнь не та! Сегодня россияне, укутываясь в шарфы и перебежками добираясь до офисов, не только отмечают первый день весны, но и День кошек.
В новой серии роликов от BBDO Moscow и Whiskas котозависимые показывают друзьям и коллегам, как питомцы встречают их дома, засыпают в умилительных позах и просто живут рядом с ними.
«Инсайт в том, что, когда рассказываешь про своего кота, никому неинтересно. А ты же знаешь, что момент такой прикольный был, и кот твой, ну он такой чумовой… Он может просто лежать, и это уже уморительно — не передать. Коты — поразительные необъяснимые создания, постоянный прикол. Поэтому в наших новых роликах появился такой очаровательный герой — хор, который помогает котозависимому герою объяснить свои чувства», - рассказывает Марина Дедюкина, Associate Creative Director, BBDO Moscow.
Смешные сюжеты можно будет отправить друзьям и вдохновить их делиться своими историями. Специально для этого креативной командой был создан сайт. На нем есть конструктор котозависимых открыток — посетители смогут загружать забавные фото своих котиков, кастомизировать открытки и постить их в соцсетях. Кроме того, на сайте можно найти информацию об акциях и розыгрышах призов, которые Whiskas запустил специально ко Дню кошек. Так, например, в честь праздника в ряде ветеринарных клиник-партнёров стартует Марафон здоровья — каждый кот может пройти бесплатный #котоосмотр и получить подарок от Whiskas.
«Котозависимостью одержимы миллионы — и наш проект это наглядно доказал. В этом году мы планируем не только укрепить желание людей признаваться в котозависимости, но и хотим, чтобы все котовладельцы и любители кошек еще смелее и еще больше выражали чувства к мурлыкающим любимцам. Признаться в обожании котиков — это прекрасно, но ведь нужно уметь с этим жить! Мы надеемся, что наш проект вдохновит людей свободно делиться любыми важными моментами из жизни их котов», — добавляет Мария Сучкова, старший бренд менеджер WHISKAS, Mars Petcare.
Состав творческой группы:
Whiskas, Mars Petcare (клиент)
Мария Сучкова — старший бренд менеджер WHISKAS: registered, Mars Petcare
Ирина Хорохорина — бренд менеджер WHISKAS: registered, Mars Petcare
Наталия Михайлова — digital менеджер, Mars Petcare
Светлана Волкова — руководитель отдела клиентского маркетинга, Mars Petcare
Вера Меркулова — менеджер отдела клиентского маркетинга по категорийным программам, Mars Petcare
BBDO Moscow (креатив)
Марина Дедюкина — Associate Creative Director
Денис Быков — Digital Creator
Андрей Крусанов — Digital Art Director
Ольга Жосану — Digital Strategic Planner
Екатерина Норсоян — Producer
Дмитрий Рубежов — Music Producer
Елизавета Григорьева — Assistant Producer
Юрий Марин — Senior Digital Producer
Игорь Хрипунов — Creative Director, Design Studio
Елена Антонова — Creative Group Head, Design Studio
Екатерина Беляева — Senior Designer
Татьяна Моисеенко — Designer
Станислав Вербель — DTP Designer
Дмитрий Башмаков — Leading Editor
Артур Бубнов — Project Manager
Анастасия Дубровская — Client Services Director
Катрин Ауашриа — Account Director
Юлия Борисова — Account Manager
Mint (PR&SM)
Татьяна Бессмертная — директор по маркетинговым коммуникациям
Анна Петухова — руководитель проектов
Ксения Мокрова — ассистент
Дарья Беленкова — копирайтер
Focus Film (продакшн)
Катя Телегина — режиссёр
Павел Максимов — композитор