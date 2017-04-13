Бизнесмен подал в суд иск о защите чести и достоинства



Алишер Усманов. Фото РИА Новости

Владелец холдинга "Металлоинвест" Алишер Усманов подал в Люблинский суд Москвы иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному и некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", сообщает “Интерфакс” со ссылкой на пресс-секретаря суда Людмилу Морозову.

Иск был зарегистрирован 12 апреля 2017 года, срок рассмотрения иска пока не назначен. По словам Людмилы Морозовой, он касается защиты чести и достоинства. В течение пяти дней суд должен решить вопрос о его принятии к производству. “Скорее всего, будет известно либо сегодня вечером, либо завтра с утра”, — добавила она.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал расследование, в котором, в частности, утверждалось, что глава USM Holdings Усманов якобы передал особняк с земельным участком более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья в дар фонду "Соцгоспроект", главой наблюдательного совета которого является однокурсник нынешнего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев.

В пресс-службе главы USM Holdings заявили, что высказывания Навального о злоупотреблениях при осуществлении сделок с недвижимостью в Подмосковье не соответствуют действительности и должны быть доказаны им в суде.