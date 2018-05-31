Пластиковая шарообразная бутылка способна стать причиной пожара, выяснили покупатели и журналисты

Сувенирная бутылка «Святого источника», выпущенная компанией IDS Borjomi к Чемпионату по футболу, оказалась пожароопасной. Покупатели обнаружили, что форма футбольного мяча фактически является сферической линзой. А согласно законам физики, для воспламенения поверхности под бутылкой достаточно яркого солнечного света.

Первые пострадавшие поставили «Святой источник» на пол в офисе и обнаружили, что около него появился заметный дымок и запахло паленым ламинатом. Позже эксперимент с бутылкой провело издание «Фонтанка».

Журналистам удалось поджечь с помощью сувенирной бутылки бумагу и спичечный коробок. Физики подтвердили, что выбранная производителем форма наиболее огнеопасна, поскольку представляет собой идеальную линзу.

«Если сравнивать сферу и цилиндр, то обычная цилиндрическая бутылка фокусирует свет только в одной плоскости. А сферическая линза — в двух плоскостях, и аккумулирует большее количество энергии», — говорит физик-популяризатор Артем Коржиманов.

PR-менеджер IDS Borjomi Наталья Заславская не назвала точное число выпущенных в форме футбольного мяча бутылок. По ее словам, продукт соответствует всем принятым международным и отечественным нормам и стандартам, а на каждой этикетке указаны условия хранения: в сухом затемненном проветриваемом помещении при температуре от +2 до +25 градусов Цельсия.

Представитель «ПЭТ-Индустрия СПб» Лев Касимов рассказал изданию, что в России регламентируется только материал бутыли, но не ее форма. В компании «Мегапак», изготовившей сувенирную бутылку, на запрос не ответили.