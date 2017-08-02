Термохромная печать позволяет менять изображения на упаковке в зависимости от температуры бутылки

Дизайн упаковки крафтового пива Red Button Brew компании «Бирлав» разработали в IKON BC. В основе – идея «красной кнопки», передающая концепцию взрыва вкуса продукта, а также использование термохромной печати.

Образ «красной кнопки» уже несколько лет используется производителем в идентификации продукции: от логотипа до кроненпробки и рекламных материалов. В агентстве было решено поддержать данную концепцию и создать новый потребительский опыт коммуникации с брендом через упаковку. Он стал возможен благодаря применению технологии термохромной печати.

Кнопка, как основной элемент дизайна, становится началом ряда историй, появляющихся на бутылке после её охлаждения до 8 градусов. При нагреве бутылки выше 12 градусов, т.е. выше температуры рекомендуемого употребления продукта, термохромные краски возвращаются в первоначальное, неактивированное прозрачное состояние.

В агентстве постарались создать дизайн таким образом, чтобы максимально обыграть историю с «нажатием» красной кнопки и добавить интерактив в коммуникации с потребителем. Всего реализовано три иллюстративные концепции. Потребителю предлагается стать участником космической одиссеи, изучить тонкости процесса пивоварения и примерить роль выдающегося пивовара или стать звездой танцпола.

«При этом используются доступные технологии, которые не привели к значительному удорожанию производства бутылки, — говорит исполнительный креативный директор IKON BC Евгений Куприенко. — Термохромная печать стала оптимальным решением, позволившим, с одной стороны, использовать минимальное количество графических элементов в первоначальной форме и, с другой — рассказать целую историю потребителю, который становится в той или иной степени её участником».

Исполнительный креативный директор: Евгений Куприенко

Арт-директоры: Стив Симпсон, Егор Кевралетин

Иллюстратор: Стив Симпсон

Дизайнеры: Стив Симпсон, Егор Кевралетин, Евгений Куприенко

Копирайтер: Евгений Куприенко

Визуализация: Павел Губин

Анимация: Евгений Куприенко

Аккаунт-менеджер: Надежда Карпенко

Клиент: ООО «БирЛав»