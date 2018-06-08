Отныне компания собирается строить отношения с потребителем самостоятельно

Директор по маркетингу Unilever Кит Вид сообщил, что отныне компания собирается строить отношения с потребителем «один на один», вместо того, чтобы доверять рекламу «медленным» медиа-агентствам, которые до сих пор не произвели на него впечатление своими возможностями, пишет The Drum.

Сейчас FMCG-гигант находится в процессе реализации эффективной стратегии бизнеса, которая подразумевает и сокращение медийных партнёров. Кит Вид, который не прогадал с сокращением этих расходов, предположил, что компания и дальше продолжит путь к «золотому миллиарду» без помощи PR- агентств. В прошлом году отказ от сотрудничества с большим количеством медийных агентств помогли Unilever инвестировать дополнительные € 250 млн в покупку средств массовой информации и рекламу в магазине.

В частности, Кит Вид рассказал, что компания сумела построить в 26 странах «Центры обработки персональных данных», задачей которых стало отслеживание интересов потребителей. Центры используют в работе соцопросы, CRM и традиционные исследования рынка, что в итоге помогает компании обеспечить переход от массового охвата к более персонализированным коммуникациям. Благодаря этим центрам компания уже сэкономила около 30% комиссионных сборов.

«У нас есть все возможности для маркетинга „один на один“: во-первых, мы построили свой центр обработки персональных данных, который, конечно, есть у медиа-агентств и они не должны были допустить, чтоб он появился у нас, во-вторых, мы будем опираться на полученные данные, которые помогут улучшить продукцию Unilever», — сказал Кит Вид.

Говоря о ценовой политике агентств, директор по маркетингу Unilever раскритиковал агентства за неспособность развиваться параллельно с меняющимися потребностями потребителей и брендов. Бренды хотят производить больше контента без увеличения бюджетов, в то время как рынок агентств зачастую игнорирует это стремление.

«По-моему, агентства развиваются очень медленно. Им надо создать подходящую конкурентоспособную модель, которая будет работать в этом современном мире. Если вы скажете мне, что не сможете сделать работу за определенную сумму, — это абсолютно нормально, я найду того, кто сможет» , — подчеркнул он.

«Если вы создаете привлекательные бренды, почему не хотите представить их потребителям напрямую? Ни на секунду не подумал бы, что такая мыловаренная компания, как наша, получит 2,5 миллиарда потребителей! Теперь мы будем общаться с ними напрямую, поэтому массовая розничная торговля будет основой нашего бизнеса на долгие годы», — добавил Кит Вид

Напомним, ранее компания объявила о пересмотре рекламной стратегии, в том числе о планах в течение двух лет сократить расходы на рекламу на 17%. Unilever также уменьшила количество размещений и заявила о намерениях отказаться от сотрудничества с 80% рекламных агентств.