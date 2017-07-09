Журналист и блогер скончался в Москве на 52-м году жизни

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О смерти медиаменеджера в своем Facebook написал член совета директоров "Ведомостей" Демьян Кудрявцев. По данным "Эха Москвы", причиной смерти Носика стал сердечный приступ. Информацию подтвердил блогер Илья Варламов.

Антон Носик родился в 1966 году в семье писателя Бориса Носика и филолога Виктории Мочаловой. В1989 г. окончил лечебный факультет Московского государственного медико-стоматологического университета. С 1990 по 1997 г. жил в Израиле, где начал заниматься журналистикой.

Носик - один из первопроходцев Рунета. В 1998 году основал Gazeta.ru, в 1999 году — Lenta.ru, главным редактором которой проработал до 2004 года. Также запускал "Вести.ру".

В 2005 году стал соучредителем Благотворительного Фонда "Помоги.Орг". С 2006 по 2008 г., работал евангелистом в компании SUP Media бизнесменов Эндрю Полсона и Александра Мамута, которая сначала приобрела у владельца LiveJournal (ЖЖ) лицензию на обслуживание русскоязычного сектора «Живого журнала», а затем выкупила полностью и весь LiveJournal.

3 октября 2016 г. Пресненский суд Москвы признал Носика виновным в размещении в интернете экстремистских материалов — по ч. 1 ст. 282 УК (публичные призывы к экстремизму) - поводом послужила статья Носика "Стересть Сирию с лица земли", которую он разместил в ЖЖ. Своей вины блогер не признал. Носик был оштрафован на 500 000 руб., позже сумму штрафа снизили до 300 000 руб.