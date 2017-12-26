Причиной смерти 64-летнего исследователя стало онкологическое заболевание

В Москве скончался один из создателей российского сегмента сети интернет Валерий Бардин, сообщает ТАСС. По словам его супруги, причиной смерти 64-летнего исследователя стало онкологическое заболевание.

Бардин занимался программированием в Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова. Там в конце 1980-х годов при его активном участии и была создана компьютерная сеть, затем присоединенная к всемирной сети интернет.

Впоследствии он принимал участие в создании большого количества проектов в области компьютерных сетей и информационных технологий. Среди них советская операционная система ДЕМОС, первые в России интернет-провайдеры «Демос» и «Релком», первое новостное интернет-СМИ «Национальная служба новостей», Национальная электронная библиотека, аналитическая база данных «Интегрум».

При участии Валерия Бардина была создана уникальная система определения тематики текстов на основе технологий искусственного интеллекта.

Следует отметить, что за свою работу Валерий Бардин в 1988 году был отмечен премией Совмина СССР. Национальную интернет-премию «Дело всей жизни» известный программист получил в 2000 году.