Ему было 33 года

На 34-м году жизни скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников, сообщила в Facebook директор по связям с общественностью группы МТС Елена Кохановская.

«Друзья и коллеги, сегодня не стало нашего Димы Солодовникова. Нашего светлого Димки», — написала Кохановская.

По словам Кохановской, семья Солодовникова еще не приняла решение о процедуре прощания. В связи с кончиной главы пресс-службы МТС отменила назначенную на 19 марта пресс-конференцию по итогам 2017 года.



Дмитрий Солодовников окончил МГУ. До своего прихода в МТС в 2010 году он был и.о. руководителя отдела по связям со СМИ дочерней компании ОАО «РЖД» — «ТрансТелеКом», а до этого — руководителем направления корпоративных коммуникаций консалтингового агентства «Кузьменков и партнеры».

