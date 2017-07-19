Причиной смерти предпринимателя стало онкологическое заболевание



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Предприниматель, сооснователь издательского дома "Афиша" и компании SUP Media (сейчас Rambler&Co) Эндрю Полсон скончался в возрасте 58 лет от онкологического заболевания. Об этом сообщил в своем Facebook топ-менеджер Rambler&Co Алексей Казаков.

"Умер Андрей Рональдович Полсон. Любимый Andrew Paulson, вечная тебе память, дорогой", — написал Казаков.

Эндрю Полсон родился в 1958 году в американском городе Нью-Хейвен. В 1993 году он переехал в Россию, и начал работать в издательском бизнесе в Москве. В разные годы Полсон возглавлял журналы "Деловые люди", "Понедельник" и "Вечерняя Москва". В 1998 году Полсон вместе с Ильей Осколковым-Ценципером и Антоном Кудряшевым основал издательский дом "Афиша", который выпускал журналы "Афиша" и "Большой город". Этот бренд стал одним из самых успешных и узнаваемых на российском медиа-рынке.

Вот как сам Полсон рассказывал об истории основания "Афиши" и ее дальнейшем развитии:

"У парня по фамилии Кудряшов был помощник по фамилии Попов, у которого был любовник по фамилии Красовский, у которого был друг по фамилии Улыбабов, у которого был друг по фамилии Ценципер, который работал со мной в обреченном журнале "Вечерняя Москва". В один прекрасный день этот Кудряшов читал журнал “Time Out London”. Он вызвал к себе помощника и сказал ему: "Странно, почему в России нет такого журнала как Time Out". Попов позвонил Красовскому, который позвонил Улыбабову, который позвонил Ценциперу, который позвонил мне. Я отправился на встречу с этим Кудряшовым, и за следующий месяц или два он чуть не съел мой мозг. Но потом он дал нам немного денег, чтобы начать выпускать журнал "Афиша". На протяжении следующих семи лет он привел в компанию своих друзей, которые помогали ему еть мой мозг, в то время как мы продолжали работать. За это время мы несколько раз порывались закрыть журнал, но не сделали этого. А потом мы продали компанию олигарху, и стали жить долго и счастливо".

Весной 2006 года вместе с Александром Мамутом Полсон основал компанию SUP Media, ставшую крупнейшей российской компанией в области сетевых медиа. В SUP входят такие ресурсы, как "Газета.Ru", LiveJournal.com, "Чемпионат.com", +SOL. Вскоре между "СУПом" и SixApart было подписано соглашение, представившее права на развитие и обслуживание LiveJournal в России. В 2012 году Полсон основал компанию Agon, которая заключила долгосрочный эксклюзивный договор с Международной шахматной федерацией на организацию, развитие и коммерциализацию Чемпионатов мира по шахматам.

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