Стоимость смартфона составит почти 250 000 рублей

Вдохновившись выступлением президента, во время которого Владимир Путин рассказал о создании инновационного ядерного оружия, российский бренд люксовых смартфонов Caviar презентовал новый дизайн iPhone X под названием «Putin Ultimatum».

Внешний вид смартфона выполнен в элегантном сочетании композитного камня «Космос», закаленного титана и элементов, покрытых золотом, вместе они изображают небесный свод по которому летит стремительная ракета, оставляя позади себя золотой след. Смартфон украшен портретом президента.

iPhone X Caviar Putin Ultimatum выпущен лимитированным тиражом из 99 экземпляров. Стоимость смартфона составит 249 000 руб.

«Модель носит название „Putin Ultimatum“, что подчеркивает ультимативную позицию России — страны, с которой нужно считаться, игнорировать нашу страну больше не получится!», — говорится в сообщении бренда.

Кроме того Caviar решил поучаствовать в выборе имени для инновационного оружия, которое Владимир Путин несколько дней назад представил всему миру. Бренд предложили свои варианты: 1. Аляска (как намек, на то, что эту территорию можно вернуть следующей после Крыма) 2. Перун (древнерусский Бог Грома) 3. Кощей (традиционный для славянской культуры символ угрозы, погибели) 4. Багратион (полководец и операция в Великой Отечественной Войны, положившая конец боевой мощи вермахта) 5. Великая депрессия (напоминание о кризисе в США 30-ых годов) 6. Ультиматум (заявление предусматривающее силовое воздействие, в случае его неисполнения).