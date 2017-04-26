Столичный метрополитен перезаписал англоязычный вариант голосового объявления станции



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Московский метрополитен перезаписал англоязычный вариант голосового объявления станции “Улица 1905 года” Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена, сообщает агентство “Москва” со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Ранее название станции в голосовом объявлении звучало в соответствии с латинской транскрипцией. По мнению пассажиров метро, это создавало неудобства для иностранных граждан, отметили в пресс-службе метрополитена. Теперь же вариант на английском языке звучит как “Ulitsa nineteen oh five goda”.

“К нам поступало множество обращений пассажиров с просьбой изменить вариант озвучки объявления станции „Улица 1905 года“ на английском языке. Мы пошли навстречу пассажирам, и теперь эта непростая для английской озвучки станция объявляется с использованием перевода цифр на английский язык “, - заявили в метрополитене.

Дублирование звуковых объявлений на английском языке появилось в поездах на Калужско-Рижской, Сокольнической, Замоскворецкой, Арбатско-Покровской, Серпуховско-Тимирязевской, Люблинско-Дмитровской, Калининско-Солнцевской, Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях метро. Их появление связано с подготовкой к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года, которые пройдут в России.