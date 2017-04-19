Определить его не сможет ни одна существующая система



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Команда исследователей из Принстонского университета и Стэнфорда работает над «супероружием» в мире блокировщиков рекламы. Проект под названием Perceptual Ad Blocker способен обходить любые антиблокировщики, показало тестирование на 50 сайтах. Разработчики надеются, что их продукт положит конец игре в «кошки-мышки», которую ведут издатели и пользователи.

Принцип работы Perceptual Ad Blocker принципиально отличается от других блокировщиков. Он сознательно игнорирует скрытую HTML-разметку, зато отслеживает наличие AdChoices (иконка «Выбор рекламы», встречается на сайтах, которые поддерживают стандарты приемлемой интернет-рекламы) и может блокировать рекламу в Facebook - даже если она «мимикрирует» под публикацию в ленте новостей.

Пока Perceptual Ad Blocker скорее напоминает концепт. Расширение для браузера уже размещено в Chrome Web Store, но имеет ограниченный функционал. Оно обнаруживает и отмечает рекламу на веб-страницах, но не блокирует ее. Препятствием является этический вопрос. Разработчики готовы к диалогу и подчеркивают, что их проект - о том, что можно сделать, а не о том, что нужно. Именно поэтому они пригласили все заинтересованные стороны к обсуждению и опубликовали подробности исследования.