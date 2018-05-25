X5 и Университет Иннополис займутся исследовательскими проектами по разработке роботизированных магазинов

Специалисты X5 Retail Group совместно с учеными из Университета Иннополис займутся разработкой магазинов будущего — полностью автоматизированных торговых точек. В будущем проект может существенно изменить всю сферу розничной торговли в России, сообщает ТАСС.

В рамках заключенного в ходе Петербургского международного экономического форума соглашения, X5 и Университет Иннополис будут проводить исследовательские проекты по разработке роботизированных магазинов, а также изучать процессы автоматизации розничной торговли.

Также планируется создание образовательных программ для студентов и трудоустройство лучших IT-специалистов в X5, организация IT-олимпиады для школьников. Для этого X5 Retail Group получит статус партнера Особой экономической зоны «Иннополис».

Напомним, в явнваре текущего года свой первый инновационный магазин без касс и продавцов открыла американская компания Amazon. Супермаркет Amazon Go появился в Сиэтле, но уже в ближайшем будущем интернет-ритейлер намерен открыть подобные автоматизированные магазины в Чикаго и Сан-Франциско.