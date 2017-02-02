Компания приостановит деятельность из-за давления властей



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С 10 февраля Uber приостановит работу на Тайване из-за давления местных властей. Компания отказалась зарегистрироваться как сервис такси и следовать принятым для служб такси нормам безопасности и страхования. В ответ на это правительство Тайваня повысило штраф за незаконные перевозки пассажиров. Об этом сообщает The China Post.

В заявлении компании говорится, что это вынужденная мера, и Uber надеется вернуться к переговорам с правительством. «Это трудное решение», – говорится в сообщении Uber. За 4 года в Тайване водители сервиса совершили более 15 млн поездок.

Министерство Транспорта Тайваня сообщило, что Uber должен прекратить работу до тех пор, пока компания не начнет соблюдать местные законы.

Это уже не первый случай конфликта Uber с властями. Недавно суд Аргентины постановил заблокировать Uber в стране. Запрет связан с тем, что компания ведет коммерческую деятельность в общественных местах без специального разрешения властей.