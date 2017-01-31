Прокуратура Буэнос-Айреса обвиняет сервис в коммерческой деятельности без разрешения





Суд Буэнос-Айреса постановил постановил заблокировать сайт и приложение онлайн-сервиса частных пассажирских автоперевозок Uber на территории всей страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение прокурора столицы Аргентины. Запрет связан с тем, что компания ведет коммерческую деятельность в общественных местах без специального разрешения властей.

Uber начал работу в Буэнос-Айресе в апреле 2016 года. Тогда же суд города принял к рассмотрению иск от профсоюза таксистов города и обязал правительство города приостановить работу сервиса до вынесения окончательного решения по этому делу. Следом за таксистами в суд с ходатайством о блокировании сервиса на территории страны обратился прокурор Мартин Лападу.

Он утверждает, что Uber работает на территории страны без разрешения вести коммерческую деятельность в общественных местах. Как отметил прокурор, постановление вступит в силу только после того, как оно будет одобрено Арбитражным судом.

Представители сервиса свою очередь, подчеркнули, что ранее эта инстанция "признала блокировку невозможной, поскольку суд Буэнос-Айреса не может выносить решения, действие которых выходит за пределы города", - цитирует ТАСС слова представителей Uber.