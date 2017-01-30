Новый президент США ограничил въезд для жителей семи стран



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За неделю с небольшим, прошедшую со дня инаугурации, Дональду Трампу удалось разделить американское общество на два лагеря. Причиной стали указы об ужесточении миграционной политики, подписанные новым президентом США. Ограничение иммиграции было одним из ключевых предвыборных лозунгов, и Трамп сдержал свое обещание. 25 января он поручил начать строительство «мексиканской стены» для пресечения потока нелегальных мигрантов и ужесточении пограничного контроля. Указом также предусмотрено расширение сети центров временного задержания вдоль границы с Мексикой.

В конце недели президент приостановил на четыре месяца въезд беженцев и ввел временный запрет на прием граждан семи стран: Сирии, Ирака, Ирана, Йемена, Сомали, Ливии и Судана. Для беженцев из Сирии запрет введен бессрочно. Кроме того, вдвое сокращена квота на прием беженцев: со 110 тысяч в 2016 году до 50 тысяч в 2017-м финансовом году. Въехать в страну не смогут даже держатели действующих виз и гринкарт — видов на жительство в США. В течение нескольких месяцев власти пересмотрят процедуры допуска в страну, чтобы исключить угрозу безопасности со стороны принимаемых беженцев.

В воскресенье Трамп заявил, что за его решениями стоит не религия, а терроризм и безопасность страны. Америке нужны сильные границы и жесточайший досмотр, написал он в Twitter. Действия президента вызвали возмущение у политиков, общества и бизнеса. После целого дня неясности, хаоса и протестов в ряде аэропортов федеральный судья Бруклина, штат Нью-Йорк, постановил отложить вступление указа в силу. Американский союз за гражданские свободы добился временного разрешения задержанным путешественникам остаться в США, сообщает Reuters. Над исками о признании указа дискриминационны м уже размышляют губернаторы и генеральные прокуроры штатов Пенсильвания, Вашингтон и Гавайии.

Люди начали устраивать акции протеста в аэропортах, там же начали дежурить юристы-волонтеры — они предлагают задержанным бесплатную помощь. В соцсетях набирает популярность хэштег #MuslimBan, который подчеркивает, что указы Трампа направлены не против террористов, а против мусульман.

К протестующим в аэропорту Сан-Франциско присоединился сооснователь Google и президент холдинга Alphabet Сергей Брин. Журналисту Forbes он заявил, что пришел как частное лицо: «Я здесь потому, что я беженец». Накануне гендиректор Google Сундар Пичаи попросил сотрудников, которые находятся за пределами США, вернуться в страну. В его письме говорилось, что указ может затронуть около 100 человек.

Обеспокоенность IT-индустрии можно понять: компании из Силиконовой долины являются крупными работодателями и заинтересованы в привлечении талантливых специалистов из самых разных стран. Глава Uber Трэвис Каланик заявил, что запрет затронет многих неповинных людей, и пообещал поднять этот вопрос на совещании в Белом доме. При этом сервис едва не поплатился за решение обслуживать аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке, в то время как местный альянс таксистов объявил забастовку. Пользователи начали удалять приложение и делиться скриншотами с хэштегом #DeleteUber, после чего Каланик пообещал оказывать круглосуточную юридическую помощь водителям, которые оказались за пределами США и пытаются вернуться в страну, а также компенсировать им упущенные заработки. Всего на юрпомощь Uber выделит 3 млн долларов.

Основатель Facebook Марк Цукерберг выразил обеспокоенность в связи с действиями Трампа. Он напомнил о собственном немецко-австрийс ко-польском происхождении и о том, что «США – страна иммигрантов». Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск считает тотальный запрет не лучшим способом решения проблем США. Пострадавшие от запрета не заслуживают быть отверженными, написал он в Twitter. Не остался в долгу и сервис по поиску жилья Airbnb — там предложили бесплатное устройство пострадавшим.