В новом дизайне Uber Eats рассказал историю различных блюд

В начале декабря международный онлайн-сервис по доставке еды Uber Eats отметил свой день рождения – 2 года с момента запуска приложения. Именно к этой дате сервис приурочил масштабный ребрендинг, который уже доступен всем пользователям.

История Uber Eats началась в декабре 2015 года с доставки свежевыжатого сока в Торонто. На сегодняшний день с помощью сервиса пользователям было доставлено уже более 20 миллионов завтраков в 200 городах 30 стран мира. Сегодня Uber Eats сотрудничает с 80 000 ресторанами и предлагает пользователям доставку блюд 40 различных кухонь.

Отметить такие позитивные итоги двух лет работы Uber Eats решил тотальным преображением и провёл ребрендинг.

Новые логотип сервиса Uber Eats и иконки приложения для iOS и Android стали ярче, фирменный стиль также дополнен разноцветным графическим узором, рассказывающим историю различных блюд.