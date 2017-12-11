В начале декабря международный онлайн-сервис по доставке еды Uber Eats отметил свой день рождения – 2 года с момента запуска приложения. Именно к этой дате сервис приурочил масштабный ребрендинг, который уже доступен всем пользователям.
История Uber Eats началась в декабре 2015 года с доставки свежевыжатого сока в Торонто. На сегодняшний день с помощью сервиса пользователям было доставлено уже более 20 миллионов завтраков в 200 городах 30 стран мира. Сегодня Uber Eats сотрудничает с 80 000 ресторанами и предлагает пользователям доставку блюд 40 различных кухонь.
Отметить такие позитивные итоги двух лет работы Uber Eats решил тотальным преображением и провёл ребрендинг.
Новые логотип сервиса Uber Eats и иконки приложения для iOS и Android стали ярче, фирменный стиль также дополнен разноцветным графическим узором, рассказывающим историю различных блюд.
«Основная задача Uber Eats – трансформировать устоявшиеся привычки жителей мегаполисов, приучить их к мысли, что от горячей и вкусной еды их отделяет всего лишь пара кликов по экрану смартфона. Мы надеемся, что новый яркий интерфейс приложения поможет сделать выбор в пользу доставки вкусной еды, а не нездоровых перекусов между деловыми встречами или разогретого вчерашнего ужина из холодильника. Яркий обновленный дизайн Uber Eats также отражает наш позитивный взгляд на будущее сервиса и символизирует начало нового этапа в его развитии», – комментирует обновление дизайна Михаил Рейдер, генеральный менеджер Uber Eats в России.