Героем новой коллекции стал амбассадор бренда боксер Костя Цзю

Ульяновский автозавод запустил собственный интернет-магазин одежды. В первую коллекцию, которая получила название «Коллекция для побед», вошли толстовки, худи, свитшоты, футболки и спортивные штаны с надписями «Две легенды – один характер», «Никогда не сдавайся», фотографиями внедорожников и Кости Цзю.

Героем первой лимитированной коллекции стал прославленный боксер Костя Цзю. Идея дизайнеров состояла в воплощении общего характера двух легенд – внедорожника и спортсмена. Одежда предназначена для путешествий, прогулок и активного отдыха и ориентирована, прежде всего, на мужчин, но у каждой модели есть размер, позволяющий женщинам подобрать и для себя понравившуюся вещь. Каждый элемент сочетается друг с другом, а также может существовать отдельно.

Кроме того, УАЗ проводится розыгрыш – первым 20 покупателям одежды в подарок придут боксерские перчатки с автографом Кости Цзю. Напомним, с прошлого года боксер является амбассадором бренда УАЗ.

«Поклонников знаменитых внедорожников объединяет общий, особый стиль жизни. В ней всегда есть место активному отдыху, приключениям и новым впечатлениям. Поэтому с помощью российских дизайнеров компания подготовила специальную коллекцию одежды, которая как нельзя кстати подходит для насыщенной жизни владельцев легендарных автомобилей», – говорится в сообщении компании