Холдинг запускает новый телеканал о медицине



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ВГТРК с 1 июля запустит телеканал о медицине, рабочее название проекта — “Доктор”. Пост главного редактора телеканала займет журналист “России 24” Эвелина Закамская, пишет RNS со ссылкой на источники на медиарынке.

Новый проект будет входить в пул неэфирных телеканалов ВГТРК, развитием которых занимается дочерняя компания ВГТРК – ЦТВ. Каналполучит распространение в сетях операторов платного телевидения, одним из основных подрядчиков по производству контента будет “Телеканал 360”.

“Мы заключили контракты на вещание со всеми крупными операторами платного ТВ, запуск планируется на 1 июля”, — сообщил председатель совета директоров дочерней компании медиахолдинга по развитию неэфирного ТВ “Цифровое телевидение” Дмитрий Медников. Главным редактором нового канала станет журналистка ВГТРК, “России 24” Эвелина Закамская, которая продолжит работу на канале и будет совмещать две должности.