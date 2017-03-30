Писателя обвиняют в плагиате цикла романов «Темная башня»



Стивен Кинг. Depositphotos

Стивена Кинга обвинили в краже идеи серии книг «Темная башня». Автор комиксов The Rook Стивен Грант заявил, что главный персонаж романов Кинга Роланд Дискейн скопирован с героя его комикса Рестина Дэйна. У героев одинаковые инициалы, они оба путешествуют во времени, сражаются с монстрами, не могут постареть и носят ковбойский костюм. Грант подал на Кинга в суд и требует взыскать с него $500 млн.

Создатель комиксов The Rook Стивен Грант утверждает, что Стивен Кинг скопировал его героя Рестина Дэйна. Как и Дейн, Роланд Дискейн, главный герой популярной серии романов «Темная башня» сражается с монстрами и путешествует во времени. Оба героя любят приключения не могут постареть и носят ковбойский костюм, хотя Дискейн не родом с Дикого Запада.

Стивен Грант подал на Кинга в суд и требует $500 млн компенсации. Его персонаж, Рестин Дэйн, появлялся в выпусках комикса с 1977 по 1983 год, а Стивен Кинг упоминал, что читал эти комиксы. Первая книга цикла романов «Темная башня» была издана в 1982 году, последняя вышла в 2012. Этим летом в прокат выходит экранизация книг Кинга. В фильме снялись Мэттью Макконахи и Идрис Эльба.