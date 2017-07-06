ACMG пополнила медиаактивы новой онлайн-платформой



Cоцсети

Медиагруппа ACMG объявила о запуске сайта одного из крупнейших глянцевых брендов L'Officiel. Ресурс станет новой онлайн-площадкой, которая добавится в медиаактивы группы.

При этом онлайн-версия не будет зеркальным отражением печатной. Площадка будет работать под слоганом «О моде, но нескучно» — сайт будет говорить с читателем живым языком, поднимать самые свежие темы и острые вопросы, а также откажется от присущего в прошлом модной индустрии снобизма.

Технологически lofficielrussia.ru построен на единой международной платформе, использующей уникальные решения для совместной работы редакций всей международной семьи L'Officiel, работающей над контентом всех онлайн-изданий L'Officiel.

Ключевые каналы сайта российского L'Officiel — Мода, Красота и Драгоценности. Основной формат контента — короткие фичеры, приуроченные к актуальным событиям. Также на сайте есть канал «Библиотека высокого ювелирного искусства», где в хронологическом порядке представлены коллекции high jewelry ключевых ювелирных домов, чтобы читатель мог получить максимально полное представление об эстетике каждого бренда.

Над контентом сайтов L’Officiel работает глобальная международная команда редакторов, которая делает акцент на передовые форматы и активно использует как возможности онлайн-СМИ, так и возможности редакторов журнала. Все сайты построены таким образом, что команды онлайн- и печатной версии работают в симбиозе, производя мультимедийный контент для всех платформ бренда. Концепцией, работой и командой диджитал-версии L’Officiel Россия руководит Анастасия Полетаева, занимающая должность редактора канала lofficielrussia.ru.