Их аудиторию будут подсчитывать на основании общедоступной статистики разных счетчиков



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Роскомнадзор утвердил методику подсчета пользователей аудиовизуальных сервисов, необходимую для ведения соответствующего реестра в рамках закона об онлайн-кинотеатрах, который вступил в силу 1 июля.

Принятая Роскомнадзором методика подразумевает учет однократных обращений уникальных пользователей к сайту в течение суток, говорится в документе. Ведомство будет определять количество пользователей на основании «общедоступной информации в форме открытых данных» или «в результате обработки информации с использованием специального программного обеспечения». Если это невозможно, Роскомнадзор запросит информацию об аудитории у самого аудиовизуального ресурса.

В Роскомнадзоре не уточнили, на данных каких счетчиков/сервисов будут основываться подсчеты аудитории онлайн-кинотеатров и какое специальное ПО будет для этого использоваться, ответив, что запрос Sostav.ru находится на рассмотрении.

Онлайн-кинотеатры рассчитывали, что будет выбран единый измеритель. Ассоциация «Интернет-видео» выступала за то, чтобы подсчетом аудитории онлайн-кинотеатров занималась компания Mediascope, поскольку ее данные по ТВ, радио и интернет аудитории являются единой валютой на медиарекламном рынке, говорил Sostav.ru глава ассоциации Алексей Бырдин.

Закон о регулировании деятельности онлайн-кинотеатров в России вступил в силу 1 июля текущего года, и второй месяц площадки были обеспокоены, кто и каким образом будет измерять их аудиторию.

«Закон вступил в силу с 1 июля 2017 года, но до сих пор в рамках подзаконных актов к проекту не принят главный – тот, что отвечает за выбор официального измерителя аудитории видеосервисов. В связи с этим возникает очень много вопросов к тому, по каким критерием ведется выбор измерителя: будут ли учтены фундаментальные для онлайн-кинотеатров параметры измерения не только десктопов и мобильных устройств, но и Smart TV, а самое главное, как избранная система будет сопоставлять уникальные устройства и реальных зрителей? Мы, как легальная VOD-платформа, хотели бы до того, как измеритель будет выбран, иметь представление о его методологии подсчета пользователей», – рассказывал ранее Sostav.ru генеральный директор онлайн-кинотеатра MEGOGO в России Виктор Чеканов.

Напомним, ключевая норма закона о российских онлайн-кинотеатрах – ограничение в них иностранного участия. По аналогии с законом об ограничении иностранного капитала в СМИ, зарубежные инвесторы не могут владеть более 20% отечественными аудиовизуальными сервисами. При этом онлайн-кинотеатры с иностранными инвестициями могут считаться российскими сервисами, только если более 50% их аудитории составляют российские пользователи. Чтобы определить этот показатель, Роскомнадзор должен был утвердить официального измерителя.