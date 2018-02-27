Проект Pooblika разработал серию тематических принтов для нанесения на одежду

Одной из главных тем для обсуждения в социальных сетях на прошлой неделе стали нормы провоза ручной клади авиакомпании «Аэрофлот». Допустимый размер багажа на борту самолета менялся дважды за месяц.

С середины февраля соцсети пестрили гневными постами негодующих пассажиров «Аэрофлота». Оказалось, что, согласно новым правилам от 15 февраля, максимальная высота чемодана для ручной клади составляет 20 сантиметров.

Такие изменения стали неожиданными для часто путешествующих пассажиров, которые намеренно приобретают «кабинные» чемоданы, ведь их багаж просто не допустили на борт.

Резонансными переменами в авиакомпании воспользовались креативщики из творческого проекта Pooblika. Олег Агуреев — CEO Pooblika — вдохновился новой нормой для ручной клади (20 см) и разработал серию принтов для нанесения на свитшоты и толстовки.

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"Я увидел эту новость в ленте на Facebook, когда смотрел новости про «Аэрофлот» и выбирал билет в отпуск в марте. У меня «закипела» эта фраза, и я стал думать про визуальный ряд", — поясняет Олег Агуреев.

В Pooblika признаются, в продажу брендированные вещи еще не поступили — нет согласования с компанией. Да и в целом, команда проекта не стремится извлекать из подобных wow-идей прибыль.

Ситуативный маркетинг привлекает и креаторов, и потенциальных потребителей. Актуальные новости, высмеянные в рекламных роликах, наружной рекламе, принтах, отлично принимаются аудиторией. Но насколько перспективны такие кампании? Насколько велик риск того, что ситуация забудется на следующей неделе, а выпущенная продукция потеряет актуальность.

В Pooblika считают, что все компании, которые хотят быть в тренде, должны делать так, чтобы все сотрудники и поклонники той или иной организации могли с гордостью носить разного вида брендированную одежду с креативом и без привязки к ситуативности.

Отметим, что авикомпания «одумалась». Сообщается, что «Аэрофлот» после «анализа продукции ведущих производителей» и консультации со специалистами увеличил максимальную высоту сумок до 25 сантиметров.